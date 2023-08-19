Майкл Купер о Кристапсе Порзингисе: «Кто это такой, черт возьми?»
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Майкл Купер резко высказался о приобретениях «Селтикс» в это межсезонье, в частности о латвийском форварде Кристапсе Порзингисе.
«Кто это такой, черт возьми? Единственное, что я могу о нем сказать – он похож на игрока «Селтикс». Этот парень провалился в «Далласе», провалился и в «Вашингтоне».
Этого парня купили в Европе. Вероятно, он хочет стать важным игроком», – сказал Купер.
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Но он какую-то ахинею гонит.
И ведь не обладает НИКАКОЙ вводной информацией.
В Вашингтоне Порзингис был великолепен.
В Далласе с Лукой пока не может сыграться никто - он играет один, остальные ждут скидки на дугу, всё.
И его не купили, а он получил 4 номер драфта после игры во второсортной испанской команде.
На просмотрах перед драфтом 2015 года все уху ели, что и подбросило его так высоко. И с первой же игры сам Фил Джексон сказал, что Порзингис сейчас самый лучший большой в Никс.
"Вероятно, он хочет стать важным игроком" - Майкл, этот чувак получил ДВА почти максимальных контракта в НБА к 27 годам.