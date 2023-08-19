Майкл Купер о Кристапсе Порзингисе: «Кто это такой, черт возьми?»

Теги Бостон НБА Майкл Купер Кристапс Порзингис Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Майкл Купер резко высказался о приобретениях «Селтикс» в это межсезонье, в частности о латвийском форварде Кристапсе Порзингисе.

«Кто это такой, черт возьми? Единственное, что я могу о нем сказать – он похож на игрока «Селтикс». Этот парень провалился в «Далласе», провалился и в «Вашингтоне».

Этого парня купили в Европе. Вероятно, он хочет стать важным игроком», – сказал Купер.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wallace Stevens
Кто это такой Майкл Купер, черт возьми?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Храпунов
не очень понял, а в Вашингтоне Кристапс то как провалился?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Майкл Купер - если не великий игрок, то просто звезда Лейкерс.
Но он какую-то ахинею гонит.
И ведь не обладает НИКАКОЙ вводной информацией.
В Вашингтоне Порзингис был великолепен.
В Далласе с Лукой пока не может сыграться никто - он играет один, остальные ждут скидки на дугу, всё.
И его не купили, а он получил 4 номер драфта после игры во второсортной испанской команде.
На просмотрах перед драфтом 2015 года все уху ели, что и подбросило его так высоко. И с первой же игры сам Фил Джексон сказал, что Порзингис сейчас самый лучший большой в Никс.
"Вероятно, он хочет стать важным игроком" - Майкл, этот чувак получил ДВА почти максимальных контракта в НБА к 27 годам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banderos
Ответ Wallace Stevens
Кто это такой Майкл Купер, черт возьми?
Только болельщик Селтикс может так пошутить)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий