Майкл Купер о Кристапсе Порзингисе: «Кто это такой, черт возьми?»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Майкл Купер резко высказался о приобретениях «Селтикс» в это межсезонье, в частности о латвийском форварде .

«Кто это такой, черт возьми? Единственное, что я могу о нем сказать – он похож на игрока «Селтикс». Этот парень провалился в «Далласе», провалился и в «Вашингтоне».

Этого парня купили в Европе. Вероятно, он хочет стать важным игроком», – сказал Купер.

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