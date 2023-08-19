Владимир Гомельский: «До уровня суперзвезды Порзингис так и не дорос»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о «большом» сборной Латвии и «Бостона» Кристапсе Порзингисе.
«Кристапс Порзингис обладает уникальным сочетанием физических качеств (рост, скорость, прыгучесть и координация движений). Но ему откровенно не хватает физической силы и выносливости. Я думал, что к своему третьему сезону в НБА он обретет недостающие качества и займет место, которое до него занимал Дирк Новицки. Но не случилось.
Складывается впечатление, что Порзингис доволен своей зарплатой, своим игровым временем и своими «путешествиями» из клуба в клуб. До уровня суперзвезды он так и не дорос», – написал Гомельский в своей конференции.
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То что он после такой травмы вернулся и подписывает контракт на 96 миллионов на три сезона говорит что талант он определенно топовый. Так то в прошлом сезоне он был лидером Вашингтона, по очкам, подборам, блокшотам. Его проценту из-за периметра 38,5% позавидуют многие гарды. Ну, а то что он не стал скажем вровень с Йокичем и Адетокумбо, ну так и травм у них не было таких как у него. От себя добавлю, слава Богу. Никому не пожелаешь их получать.
Многие люди не будучи спортсменами в принципе не употребляют алкоголь. А тут активные годы карьеры. Тот же Лука пивком, баней, сигаретками и бургерами снижает свой потенциал. Может одумается пока не поздно.
Пример Сабониса показателен, поскользнулся на лестнице в санатории уже восстанавливаясь после травмы(не будем лукавить, скорее всего это было подшофе) и как результат повторный разрыв ахилла.
Вот и Порзингис был замечен в каких-то скандалах, драках.
Хотя конечно можно получить травму и будучи агнцем божим, уж очень большие нагрузки сейчас у профи