Владимир Гомельский: «До уровня суперзвезды Порзингис так и не дорос»

Известный комментатор и эксперт поделился своим мнением о «большом» сборной Латвии и « » .

«Кристапс Порзингис обладает уникальным сочетанием физических качеств (рост, скорость, прыгучесть и координация движений). Но ему откровенно не хватает физической силы и выносливости. Я думал, что к своему третьему сезону в он обретет недостающие качества и займет место, которое до него занимал Дирк Новицки. Но не случилось.

Складывается впечатление, что Порзингис доволен своей зарплатой, своим игровым временем и своими «путешествиями» из клуба в клуб. До уровня суперзвезды он так и не дорос», – написал Гомельский в своей конференции.

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