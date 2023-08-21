Лонзо Болл о травмах: «Фронт-офис построил идеальную команду вокруг меня. У нас был шанс на что-то большее, но мы так и не увидели, что могло получиться»

Разыгрывающий « » , который ранее перенес третью операцию на колене, в подкасте («Атланта») признался, что своими травмами подвел организацию.

«Я переживаю, просто потому что фронт-офис построил идеальную команду вокруг меня. Мне казалось, что я наконец по-настоящему стал частью организации, получил все, что требовалось, что подходило под мой стиль игры.

У нас действительно был шанс на что-то большее, но мы так и не увидели, что могло получиться», – сказал Болл.

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