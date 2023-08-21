Лонзо Болл о травмах: «Фронт-офис построил идеальную команду вокруг меня. У нас был шанс на что-то большее, но мы так и не увидели, что могло получиться»

Теги Чикаго НБА Лонзо Болл Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл, который ранее перенес третью операцию на колене, в подкасте Трэя Янга («Атланта») признался, что своими травмами подвел организацию.

«Я переживаю, просто потому что фронт-офис построил идеальную команду вокруг меня. Мне казалось, что я наконец по-настоящему стал частью организации, получил все, что требовалось, что подходило под мой стиль игры.

У нас действительно был шанс на что-то большее, но мы так и не увидели, что могло получиться», – сказал Болл.

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4 комментария

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Наверное, это все, конец карьеры Лонзо. После трёх операций он уже не сможет нормально играть даже выходя со скамейки запасных.
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ierdnA
И так норм разыгрывающих кот наплакал, минус ещё один.
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Ответ Jedef
какой-то нездоровый эгоцентризм в семейке. Всем, ежу и даже Пелинке должно уже стало быть ясно, что в момент обмена из ЛА на Лонзо был поставлен крест как на игроке, на котором можно строить "что-то большее"
Лонзо - адекватный парень. Батя его трещал без устали что Лонзо уникален, такого игрока не было и не будет, награду "Новичок года" нужно вручить ему до начала сезона и т.д. Первый сезон у него получился смазанным. В последующие годы он поработал над своими недостатками и стал приличным игроком. Франчайз игроком он не был.
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