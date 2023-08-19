Лонзо Болл: «Мой выпускной класс был похож на кино. Люди покупали билеты на наши матчи за сотни долларов»

Разыгрывающий « » на подкасте «From The Point» поделился воспоминаниями о выпуском классе в школе.

«Впервые понял, что могу попасть в , в 7-м классе. Но я бы сказал, что переломным моментом стал, вероятно, мой предпоследний класс. Мне казалось, что я на несколько световых лет впереди всех.

Я мог играть на позиции разыгрывающего в нападении и становиться центровым в защите. Мне казалось, что школьный баскетбол уже слишком легкий для меня.

Мой выпускной класс был похож на кино. К нам пришел мой младший брат, Ламело, это было очень весело. Нам приходилось проводить матчи на более вместительных аренах, потому что все места распродавались. Люди покупали билеты за сотни долларов, чтобы увидеть матч старшеклассников. Это было удивительно», — сказал Болл.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение