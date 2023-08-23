«Буду любить тебя всегда». Вдова Кобе Брайанта поздравила его с днем рождения
Ванесса Брайант, вдова легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, опубликовала трогательный пост в честь 45-летия супруга.
«С днем рождения, милый. Я буду любить тебя всегда», — написала Ванесса на своей странице в социальной сети.
Пятикратный чемпион НБА погиб в январе 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. В катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна и друзья семьи.
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