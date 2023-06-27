Вдова Кобе Брайанта отсудила крупную сумму денег

Вдова легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта Ванесса выиграла судебный процесс по делу об одной из самых крупных инвестиций, которые делал баскетболист, сообщает TMZ.

В 2013 году пятикратный чемпион НБА вложил 6 миллионов долларов в 10 процентов акций компании по производству спортивных напитков BodyArmor. Несколько лет спустя компания была продана Coca-Cola за 5,6 миллиарда долларов. По данным СМИ, эти инвестиции принесли семье Брайант 400 миллионов.

В 2019 году, за шесть месяцев до того, как Кобе погиб в результате крушения вертолета, президент Kobe Inc. Молли Картер заявила, что Брайант обещал ей 2 процента от своей доли. Баскетболист утверждал, что никогда не давал такого обещания.

Картер обратилась в суд, Ванесса Брайант не только защитила себя, но и подала встречный иск, утверждая, что Картер нарушила обязанность действовать в интересах компании и пункт о неразглашении информации, оскорбляя баскетболиста и его семью.

Ванесса утверждала, что Картер называла Брайанта «засранцем», «придурковатым самородком» и «козлом». Также она называла вдову Брайанта «гребаным дьяволом», «стервой» и «психопаткой», и даже насмехалась над новорожденной дочерью Ванессы, говоря, что у нее «ботоксные губы».

Также Ванесса рассказала, как однажды, когда Молли работала в компании, ее взяли на Матч всех звезд НБА, но в самолете она жаловалась, что на борту было «много экстравагантных чернокожих».



Дело было передано в арбитраж, и Ванесса выиграла как судебный процесс, так и встречный иск. Она получила более 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации на адвокатов.

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