Вдова Кобе Брайанта отсудила крупную сумму денег

Теги происшествия Лейкерс Кобе Брайант Ванесса Брайант Баскетбол

Вдова легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта Ванесса выиграла судебный процесс по делу об одной из самых крупных инвестиций, которые делал баскетболист, сообщает TMZ.

В 2013 году пятикратный чемпион НБА вложил 6 миллионов долларов в 10 процентов акций компании по производству спортивных напитков BodyArmor. Несколько лет спустя компания была продана Coca-Cola за 5,6 миллиарда долларов. По данным СМИ, эти инвестиции принесли семье Брайант 400 миллионов.

В 2019 году, за шесть месяцев до того, как Кобе погиб в результате крушения вертолета, президент Kobe Inc. Молли Картер заявила, что Брайант обещал ей 2 процента от своей доли. Баскетболист утверждал, что никогда не давал такого обещания.

Картер обратилась в суд, Ванесса Брайант не только защитила себя, но и подала встречный иск, утверждая, что Картер нарушила обязанность действовать в интересах компании и пункт о неразглашении информации, оскорбляя баскетболиста и его семью.

Ванесса утверждала, что Картер называла Брайанта «засранцем», «придурковатым самородком» и «козлом». Также она называла вдову Брайанта «гребаным дьяволом», «стервой» и «психопаткой», и даже насмехалась над новорожденной дочерью Ванессы, говоря, что у нее «ботоксные губы».

Также Ванесса рассказала, как однажды, когда Молли работала в компании, ее взяли на Матч всех звезд НБА, но в самолете она жаловалась, что на борту было «много экстравагантных чернокожих». 
 
Дело было передано в арбитраж, и Ванесса выиграла как судебный процесс, так и встречный иск. Она получила более 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации на адвокатов.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

За главными сделками в жизни Джордана и Кобе стоит один человек. Сонни Ваккаро дважды перевернул индустрию спортивного маркетинга

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alisher Abdullayev
Грамотную жену себе выбрал Кобе
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardar Zhoroev
Тут все по делу 👍, а Коби легенда 🔥
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
josef88
Ответ Антон Романов
Очередное доказательство, что успех спортсмена зависит от правильно выбранной спутницы жизни
Нет
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Ответ Антон Романов
Очередное доказательство, что успех спортсмена зависит от правильно выбранной спутницы жизни
🤡🤡🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
чем копаться в их мелочных разборках и читать про спортивные напитки, пойду лучше пивасика куплю в Пятерочке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khali
Почему-то после новостей о Ванессе всегда думаю о том, что, наверное, очень тяжело после такого строить личную жизнь, но женщина очень красивая, местами напоминает Монику Белуччи, а общественность никогда не воспримет рядом с ней кого-нибудь еще… тем более, не равного Коби… тяжелая ноша…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Молодец! Мои поздравления.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
Ответ Антон Романов
Очередное доказательство, что успех спортсмена зависит от правильно выбранной спутницы жизни
да, Кобе везунчик
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий