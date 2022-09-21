Соистец в иске Ванессы Брайант против округа Лос-Анджелес достиг мирового соглашения на 20 млн долларов

Соистец в иске Ванессы Брайант против округа Лос-Анджелес из-за фотографий, сделанных во время крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли легенда Кобе Брайант, их дочь Джианна и еще семь человек, во вторник достиг мирового соглашения почти на 20 миллионов долларов, сообщает USA Today.

В прошлом месяце суд присяжных присудил вдове Кобе Брайанта Ванессе и Крису Честеру, жена и дочь которого погибли в авиакатастрофе, по 15 миллионов долларов.

«Мы считаем, что мировое соглашение с семьей Честеров в размере 19 950 000 долларов является справедливым и разумным для всех заинтересованных сторон. Эта сумма включает в себя вердикт в размере 15 миллионов долларов, вынесенный г-ну Честеру федеральным жюри, и решает все нерешенные вопросы, касающиеся ожидающих рассмотрения исков штата, будущих исков детей Честеров, гонораров адвокатов и расходов. Мы искренне надеемся, что это урегулирование поможет мистеру Честеру и его детям жить дальше», – заявила прокурор округа Лос-Анджелес Мира Хэшмолл.

Две другие пострадавшие семьи подали аналогичные иски, но достиг мирового соглашения на 1,25 миллиона долларов.

Пятикратный чемпион в составе «Лейкерс» погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

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