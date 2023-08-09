«Лейкерс» планируют представить статую в честь Кобе Брайанта 8 августа 2024 года

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Ванесса Брайант Баскетбол

«Лейкерс» завершают подготовку плана по установке статуи в честь легенды команды Кобе Брайанта возле «Crypto.com-арены».

Лос-анджелесский клуб намерен представить статую 8 августа 2024 года. Ожидается, что композиция будет включать в себя погибшую дочь баскетболиста Джанну, а также отдавать дань уважения его игровым номерам, 8 и 24.

Согласно источнику, в создании статуи будет участвовать вдова Брайанта Ванесса. Скульптур еще не выбран.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в январе 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. В катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна и друзья семьи.

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5 комментариев

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quznez
дочь зачем, нафига подвязывать трагедию к памятнику игрока?
+3
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Вадим Дзахоев
Достойно. Молодцы, озерники
+1
0
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Tseren031293
Вечная память Кобе Брайанту !!!
8 августа 2024- вообще красиво!
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Jazzzz
Ответ quznez
дочь зачем, нафига подвязывать трагедию к памятнику игрока?
А что в этом плохого?
0
0
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