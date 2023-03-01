Ванесса Брайант урегулировала иск о фотографиях крушения вертолета на 28,85 млн долларов

Ванесса Брайант урегулировала свои претензии к округу Лос-Анджелес на 28,85 миллиона долларов за фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли ее муж, легенда «Лейкерс» Кобе Брайант, их 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Мировое соглашение включает 15 миллионов долларов, которые присяжные присудили Ванессе Брайант в августе прошлого года, а также дополнительные средства для урегулирования потенциальных претензий ее дочерей.

«Сегодняшний день знаменует успешную кульминацию мужественной борьбы миссис Брайант за то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому гротескному поведению. Она боролась за мужа, дочь и всех погибших, к чьим семьям отнеслись с таким же неуважением. Мы надеемся, что ее победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике», – заявил адвокат Ванессы Брайант Луис Ли.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

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