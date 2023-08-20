Клэй Томпсон: «Стеф Карри называет меня «ходячей энциклопедией»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» на подкасте Пола Джорджа рассказал, почему партнер по команде называет его «ходячей энциклопедией».

«Обожаю лазить по историческим статьям на Википедии. Просто читаю разные факты, которые наверняка не пригодятся мне в жизни, но если когда-нибудь попаду на викторину, я буду готов.

Когда мне скучно, вместо того чтобы зайти в социальные сети и читать злобные комментарии, я захожу в Википедию и узнаю что-то новое», — сказал Томпсон.

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