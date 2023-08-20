Клэй Томпсон: «Стеф Карри называет меня «ходячей энциклопедией»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон на подкасте Пола Джорджа рассказал, почему партнер по команде Стефен Карри называет его «ходячей энциклопедией».

«Обожаю лазить по историческим статьям на Википедии. Просто читаю разные факты, которые наверняка не пригодятся мне в жизни, но если когда-нибудь попаду на викторину, я буду готов.

Когда мне скучно, вместо того чтобы зайти в социальные сети и читать злобные комментарии, я захожу в Википедию и узнаю что-то новое», — сказал Томпсон.

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1 комментарий

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ruprekht
кстати да, у Клея именно такой типаж, верю что это правда
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