Стефен Карри о новом ведущем игроке НБА: «Лука Дончич выглядит парнем, который находится на пороге»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время общения с Гилбертом Аренасом высоко оценил потенциал звезды «Далласа» Луки Дончича.

Аренас поинтересовался у 2-кратного MVP НБА, которому скоро исполнится 35 лет, кто должен прийти ему на смену.

«Лука Дончич выглядит парнем, который находится на пороге всего, близок к наградам и успеху. Речь идет о его игре. Но ему еще надо сделать этот шаг, пробиться... Надеюсь, это случится не прямо сейчас, но когда играешь против него, то чувствуешь этот уровень», – заявил Карри.

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3 комментария

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udod
глупый заголовок, Лука уже одна из "главных звёзд", ибо 4 года не вылезает из первой сборной Олл НБА
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Tim Timson
Лука уже мегазвезда, но ему нужно уже и на команду играть. надеюсь Кайри его к этому принудит)
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Сергей Орлов
Ответ Tim Timson
Лука уже мегазвезда, но ему нужно уже и на команду играть. надеюсь Кайри его к этому принудит)
Похудеть ему надо и подкачаться.
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