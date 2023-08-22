Стефен Карри о новом ведущем игроке НБА: «Лука Дончич выглядит парнем, который находится на пороге»

Разыгрывающий « » во время общения с Гилбертом Аренасом высоко оценил потенциал звезды « » Луки Дончича.

Аренас поинтересовался у 2-кратного MVP НБА, которому скоро исполнится 35 лет, кто должен прийти ему на смену.

« выглядит парнем, который находится на пороге всего, близок к наградам и успеху. Речь идет о его игре. Но ему еще надо сделать этот шаг, пробиться... Надеюсь, это случится не прямо сейчас, но когда играешь против него, то чувствуешь этот уровень», – заявил Карри.

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