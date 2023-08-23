«Уорриорз», «Клипперс», «Селтикс» и «Сиксерс» проявляют интерес к Блэйку Гриффину

Интерес к свободному агенту (34 года, 206 см) проявляют несколько клубов НБА, включая «Бостон», « », «Филадельфию» и «Клипперс», сообщает журналист Hoops Wire Сэм Эмико.

В прошлом сезоне 6-кратный участник Матча всех звезд сыграл за « » 41 матч, набирая в среднем 4,1 очка и 3,8 подбора. Это самые низкие показатели в карьере 34-летнего форварда.

Гриффин был выбран « » под 1-м номером драфта-2009 и провел за команду первые восемь сезонов карьеры.

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