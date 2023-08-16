Руководитель клуба НБА: «Блэйк Гриффин был бы идеальным приобретением для «Лейкерс»

По словам руководителя одного из клубов , « » следует рассмотреть возможность подписания опытного тяжелого форварда .

«Блэйк Гриффин все еще в игре, и я думаю, что он лучше всего подходит «Лейкерс». Он был бы идеальным дополнением для скамейки «Лейкерс», – сказал функционер журналисту NBA Analysis Network Эвану Мэсси.

В прошлом сезоне Гриффин набирал за « » 4,1 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч, при 48,5% с игры и 34,8% из-за дуги.

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