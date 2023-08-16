Руководитель клуба НБА: «Блэйк Гриффин был бы идеальным приобретением для «Лейкерс»

Теги возможные переходы Бостон Лейкерс НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов НБА, «Лейкерс» следует рассмотреть возможность подписания опытного тяжелого форварда Блэйка Гриффина.

«Блэйк Гриффин все еще в игре, и я думаю, что он лучше всего подходит «Лейкерс». Он был бы идеальным дополнением для скамейки «Лейкерс», – сказал функционер журналисту NBA Analysis Network Эвану Мэсси.

В прошлом сезоне Гриффин набирал за «Бостон» 4,1 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч, при 48,5% с игры и 34,8% из-за дуги.

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2 комментария

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Lost
Полотенчиком махать весь сезон?
+2
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+2
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Райли Карри
Опять будут разговоры про количество первых номеров драфта в одной команде
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