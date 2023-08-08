«Бостон» заинтересован в продлении контракта Блэйка Гриффина

Теги возможные переходы Бостон НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

«Бостон» заинтересован в продлении контракта форварда Блэйка Гриффина.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, желание Гриффина продолжить выступления в составе «Селтикс» находится под вопросом.

В «Бостоне» Гриффин по ходу сезона-22/23 получал всего по 13,9 минуты на площадке в регулярном чемпионате. В плей-офф он в сумме отыграл всего 6 минут.

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3 комментария

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Ответ Ed Monix
Он им в качестве играющего тренера нужен, что ли?
Для регулярки вполне сойдёт. Габаритный, старательный. Бросочек имеется. Больших даже с приобретением Порзи мало. Плюс все большие - травматы
+4
0
+4
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Ответ fhneh
Для регулярки вполне сойдёт. Габаритный, старательный. Бросочек имеется. Больших даже с приобретением Порзи мало. Плюс все большие - травматы
Смотрел игры Бостона в минувшей регулярке. Да, Гриффин понравился. Прежнего суператлетизма, конечно нет, но соображалка у него высший класс.
+4
0
+4
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Он им в качестве играющего тренера нужен, что ли?
0
0
0
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