«Бостон» заинтересован в продлении контракта Блэйка Гриффина

« » заинтересован в продлении контракта форварда .

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, желание Гриффина продолжить выступления в составе «Селтикс» находится под вопросом.

В «Бостоне» Гриффин по ходу сезона-22/23 получал всего по 13,9 минуты на площадке в регулярном чемпионате. В плей-офф он в сумме отыграл всего 6 минут.

«Селтикс» летом усилили состав «большим» Кристапсом Порзингисом.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом