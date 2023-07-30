Тайрон Лю: «Главная причина, почему «Клипперс» не выиграли чемпионат – Крис Пол и Блэйк Гриффин не ладили друг с другом»

Теги Тайрон Лю Клипперс Крис Пол НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что плохие отношения между Крисом Полом и Блэйком Гриффином были главной причиной, почему «Клипперс» не смогли стать чемпионами.

«Думаю, что главная причина – это Крис и Блэйк. Два великих игрока. Это очень напомнило мне Кобе и Шака, двух великих игроков, которые не ладили друг с другом.

Они были слишком талантливы. Если ты талантлив и становишься игроком уровня максимального контракта, возникает вопрос: «Чья это команда?»  Это команда Стива Балмера или команда Дональда Стерлинга. Вы зарабатываете кучу денег, вы максимальные игроки, вы получаете внимание, все в Лос-Анджелесе знают и любят вас. Давайте просто объединимся и победим.

Они были молоды. Уверен, если сейчас они оглянуться назад, то скажут: «Знаете, а ведь мы могли победить». Это была особенная команда. Два великих игрока. И в этом была главная проблема. Когда два ваших лучших игрока не ладят и не делают следующий шаг вместе, это довольно тяжело», – рассказал Лю на подкасте All The Smoke.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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