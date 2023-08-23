Журналист Араш Маркази: «Информация об открытии статуи Кобе Брайанта 8 августа 2024 года не соответствует действительности»

Бывший журналист ESPN и Los Angeles Times Араш Маркази опроверг информацию о том, что «Лейкерс» представят статую в честь легенды клуба 8 августа 2024 года.

«Информация об открытии статуи Кобе и Джиджи 8 августа 2024 года не соответствует действительности, по информации многочисленных источников в « » и AEG.

Однажды в честь Кобе поставят статую. Мы все это знаем. Ходили разговоры о том, что композиция будет включать в себя Джанну, но статуя еще не готова, и дата еще не назначена», — написал Маркази в соцсети.

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит