Журналист Араш Маркази: «Информация об открытии статуи Кобе Брайанта 8 августа 2024 года не соответствует действительности»

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Бывший журналист ESPN и Los Angeles Times Араш Маркази опроверг информацию о том, что «Лейкерс» представят статую в честь легенды клуба Кобе Брайанта 8 августа 2024 года.

«Информация об открытии статуи Кобе и Джиджи 8 августа 2024 года не соответствует действительности, по информации многочисленных источников в «Лейкерс» и AEG.

Однажды в честь Кобе поставят статую. Мы все это знаем. Ходили разговоры о том, что композиция будет включать в себя Джанну, но статуя еще не готова, и дата еще не назначена», — написал Маркази в соцсети.

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