Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
Напряженность в отношениях Джонатана Куминги со Стивом Керром сохраняется.
Отношения форварда «Голден Стэйт» Джонатана Куминги с главным тренером команды Стивом Керром остаются напряженными, сообщает Dallas Hoops Journal, ссылаясь на источники в лиге.
Отмечается также, что 23-летний баскетболист хотел покинуть «Уорриорз» этим летом и перейти в «Сакраменто», где ему предлагали высокий процент владений и роль звезды команды.
Куминга выходил в стартовом составе «Голден Стэйт» в первых 12 матчах сезона, но был переведен на скамейку в игре против «Сан-Антонио». Сейчас форвард пропускает матчи из-за воспаления коленного сустава.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dallas Hoops Journal
