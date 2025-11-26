Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)

Напряженность в отношениях Джонатана Куминги со Стивом Керром сохраняется.

Отношения форварда «Голден Стэйт» Джонатана Куминги с главным тренером команды Стивом Керром остаются напряженными, сообщает Dallas Hoops Journal, ссылаясь на источники в лиге.

Отмечается также, что 23-летний баскетболист хотел покинуть «Уорриорз» этим летом и перейти в «Сакраменто », где ему предлагали высокий процент владений и роль звезды команды.

Куминга выходил в стартовом составе «Голден Стэйт » в первых 12 матчах сезона, но был переведен на скамейку в игре против «Сан-Антонио». Сейчас форвард пропускает матчи из-за воспаления коленного сустава.