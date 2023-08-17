Сергей Моня: «Перед матчами в НБА давали плейбук про каждого игрока. У Кобе Брайанта было написано «Умеет все»

Теги Антон Понкрашов Сергей Моня Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне и чемпион Европы-2007 Сергей Моня на подкасте Антона Понкрашова рассказал, как он впервые вышел играть против легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта.

«В НБА все быстро и конкретно. Давали плейбук с информацией про каждого игрока и его характеристиками. Сильные и слабые стороны, статистика и комбинации. Перед игрой тренер показывал на доске нюансы персональной игры против конкретных игроков.

У Кобе Брайанта было написано «Умеет все». Я ржал просто.

Но я мало играл против Кобе, вышел в самом конце. Стою, передо мной Кобе. Какие могут быть ощущения? Я видел его до этого только по телевидению. Стоял и думал: «Главное, чтобы он через меня не забил». За получение сыграл, чтобы он не получил. В том нападении он не получил, но потом, конечно, что-то забил», – рассказал Моня.

Моня был выбран под 23-м номером драфта 2004 года и провел в НБА один сезон, сыграв 26 матчей за «Портленд» и «Сакраменто».

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2 комментария

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ID89
В плейбуке самого Мони был написано "он тут ненадолго, можете не запоминать"
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