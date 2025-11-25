Стартовал тренировочный лагерь сборной России

Национальная команда России начала сборы.

Мужская сборная будет тренироваться в УТЦ «Новогорск» с 24 ноября до 1 декабря.

Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.

В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 29 заявленных в предварительном списке.

Защитники

Клим Адайкин (МБА-МАИ, 20 лет, 195 см);

Ян Додеус («Челбаскет», 21 год, 187 см);

Иван Зайцев (ЦСКА, 21 год, 200 см);

Ярослав Никонов (ЦСКА-2, 20 лет, 195 см);

Сергей Новиков (ЦСКА-2, 17 лет, 195 см);

Артем Пивцайкин («Самара» 18 лет, 198 см);

Иван Самойленко («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см);

Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-Юниор, 18 лет, 192 см);

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).

Форварды

Артем Антипов («Енисей», 21 год, 201 см);

Михаил Дулкай («Зенит-2», 20 лет, 203 см);

Егор Евстафьев, («Зенит-2», 19 лет, 200 см);

Даниил Ключенков (ЦСКА, 21 год, 200 см);

Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см);

Лев Свинин («ПАРМА», 19 лет, 207 см);

Центровые