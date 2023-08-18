Андре Игудала: «Джимми Батлер ближе всех приблизился к Кобе по желанию победить»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант Майами Андре Игудала НБА Джимми Батлер Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала отметил характер лидера «Майами» Джимми Батлера.

Игудала сравнил Батлер с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.

«Джимми Батлер, как мне кажется, ближе всех приблизился к Кобе Брайанту по этому менталитету, по желанию победить. Он найдет способ, как это сделать.

Я еще ни у кого не видел такой воли», – заявил Игудала.

«Хит» Батлера за последние четыре сезона дважды играли в финалах НБА.

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1 комментарий

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Analjinn
Сомневаюсь что найдёт. Даже с Лиллардом.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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