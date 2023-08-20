Бэм Адебайо о распределении нагрузки: «Дети из глубинки приезжают на матч, а ты не играешь? Я был готов последние кроссовки отдать за шанс увидеть Кобе Брайанта»

Центровой « » рассказал, почему он против стратегии распределения нагрузки.

«Многие парни отсиживаются, типа, лоад-менеджмент. Это меня немного беспокоит, потому что дети и родители по всей стране хотят видеть, как ты играешь. Дети из глубинки, которых родители отправляют в большие города на матчи, только чтобы узнать, что ты не выйдешь? И все это потому, что тебе надо распределить нагрузку, подготовиться к тому, сему, пятому-десятому?

Потому что я, еще будучи ребенком, отдал бы последний доллар и свои кроссовки за шанс увидеть . И если я думал таким образом, значит, много детей думают так же», – сказал Адебайо.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций