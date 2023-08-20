Бэм Адебайо о распределении нагрузки: «Дети из глубинки приезжают на матч, а ты не играешь? Я был готов последние кроссовки отдать за шанс увидеть Кобе Брайанта»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал, почему он против стратегии распределения нагрузки.
«Многие парни отсиживаются, типа, лоад-менеджмент. Это меня немного беспокоит, потому что дети и родители по всей стране хотят видеть, как ты играешь. Дети из глубинки, которых родители отправляют в большие города на матчи, только чтобы узнать, что ты не выйдешь? И все это потому, что тебе надо распределить нагрузку, подготовиться к тому, сему, пятому-десятому?
Потому что я, еще будучи ребенком, отдал бы последний доллар и свои кроссовки за шанс увидеть Кобе Брайанта. И если я думал таким образом, значит, много детей думают так же», – сказал Адебайо.
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