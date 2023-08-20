Бэм Адебайо о распределении нагрузки: «Дети из глубинки приезжают на матч, а ты не играешь? Я был готов последние кроссовки отдать за шанс увидеть Кобе Брайанта»

Теги Кобе Брайант Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал, почему он против стратегии распределения нагрузки.

«Многие парни отсиживаются, типа, лоад-менеджмент. Это меня немного беспокоит, потому что дети и родители по всей стране хотят видеть, как ты играешь. Дети из глубинки, которых родители отправляют в большие города на матчи, только чтобы узнать, что ты не выйдешь? И все это потому, что тебе надо распределить нагрузку, подготовиться к тому, сему, пятому-десятому?

Потому что я, еще будучи ребенком, отдал бы последний доллар и свои кроссовки за шанс увидеть Кобе Брайанта. И если я думал таким образом, значит, много детей думают так же», – сказал Адебайо.

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2 комментария

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Евгений Марков
Прав парень.
+3
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+3
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Тимур Незаметдинов
Набиватель плюсов на максималках
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0
+2
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