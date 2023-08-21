Винс Хантер: «Я выиграл Единую лигу ВТБ в прошлом сезоне. Теперь хочу стать чемпионом с «Зенитом»

Новобранец « » присоединился к петербургской команде и прошел медобследование.

Американец рассказал, как прошел его отпуск, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мой отпуск был очень, очень длительным, но все прошло хорошо. Я не делал ничего такого, просто ходил в зал с детьми и со своим младшим братом. Работал над собой и старался держать в форме детей – один у меня в старшей школе, другой в средней. Ну и с младшим братом поработал. Я очень люблю баскетбол, поэтому это в принципе все, что я делал летом.

Что я знаю про Санкт-Петербург? Ну, тут много воды! Тут холодно и много воды, много мостов. Но это красивый город, и мне тут очень нравится.

От сезона я ожидаю победы. Я выиграл Единую лигу в прошлом году, поэтому хочу взять еще одно чемпионство, но уже с другой командой, с «Зенитом». Надеюсь, у меня получится», – сказал Хантер.

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