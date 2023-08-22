Леброн Джеймс и Бронни приняли участие в концерте Дрейка в Лос-Анджелесе

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Дрейк Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его старший сын Бронни в понедельник поучаствовали в концерте Дрейка на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе.

38-летний баскетболист и его 18-летний сын сопровождали канадского рэпера на сцену в начале шоу.

На протяжении всего тура «It’s All a Blur» Дрек приглашает знаменитостей и друзей, которые выходят вместе с ним на сцену.

В прошлом месяце Бронни Джеймс пережил остановку сердца. Защитник университета Южная Калифорния потерял сознание во время тренировки команды и был срочно доставлен в больницу.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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2 комментария

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Tim Timson
как боксера на ринг выводят. интересно кто из них популярнее)
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Дэннис Молинарев
Ответ Tim Timson
как боксера на ринг выводят. интересно кто из них популярнее)
Ну среди медиков явно Бронни;)
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