Леброн Джеймс и Бронни приняли участие в концерте Дрейка в Лос-Анджелесе

Суперзвезда « » и его старший сын Бронни в понедельник поучаствовали в концерте Дрейка на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе.

38-летний баскетболист и его 18-летний сын сопровождали канадского рэпера на сцену в начале шоу.

На протяжении всего тура «It’s All a Blur» Дрек приглашает знаменитостей и друзей, которые выходят вместе с ним на сцену.

В прошлом месяце Бронни Джеймс пережил остановку сердца. Защитник университета Южная Калифорния потерял сознание во время тренировки команды и был срочно доставлен в больницу.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно