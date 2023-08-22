Стэн Ван Ганди: «Можно спорить о том, сильнее ли Джордан как игрок, но карьера у Леброна точно лучше»
Бывший тренер НБА, ныне комментатор Стэн Ван Ганди выразил уверенность, что Леброн Джеймс из «Лейкерс» превзошел легенду «Чикаго» Майкла Джордана, если сравнивать карьеры двух знаменитых баскетболистов.
Ван Ганди привел пример с Джеймсом и Джорданом, чтобы подчеркнуть несправедливое с его точки зрения включения Энтони Дэвиса в Топ-75 НБА.
«То, что Дуайт Ховард не попал в число 75 лучших, связано с его личностью. Иначе никак. Энтони Дэвис очень хорош, но когда отбирают 75 лучших, вы делаете это на основе карьеры, которую игроки имели к этому моменту. И о чем мы тогда говорим. Даже сравнивать нельзя.
Можно думать, что какой-то парень лучше другого. Это нормально. Это субъективная вещь. Например, я на днях спорил с людьми. Нет ничего страшного, если вы хотите сказать мне, что Майкл Джордан лучше как баскетболист, чем Леброн Джеймс. Это нормально. Вы можете обосновать это. Чего вы не можете сделать, так это сказать мне, что у Майкла Джордана лучшая карьера по сравнению с Леброном Джеймсом. Вот тут лучше даже не начинать.
То же самое с Топ-75. Вы не сможете привести доводы в пользу того, что Энтони Дэвис провел более успешную карьеру, чем Дуайт Ховард. Не только на момент выбора, но даже сейчас. Говорить что-то такое – просто смешно», – заявил Ван Ганди.
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