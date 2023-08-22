Стэн Ван Ганди: «Можно спорить о том, сильнее ли Джордан как игрок, но карьера у Леброна точно лучше»

Бывший тренер НБА, ныне комментатор выразил уверенность, что Леброн Джеймс из « » превзошел легенду «Чикаго» Майкла Джордана, если сравнивать карьеры двух знаменитых баскетболистов.

Ван Ганди привел пример с Джеймсом и Джорданом, чтобы подчеркнуть несправедливое с его точки зрения включения в Топ-75 НБА.

«То, что Дуайт Ховард не попал в число 75 лучших, связано с его личностью. Иначе никак. Энтони Дэвис очень хорош, но когда отбирают 75 лучших, вы делаете это на основе карьеры, которую игроки имели к этому моменту. И о чем мы тогда говорим. Даже сравнивать нельзя.

Можно думать, что какой-то парень лучше другого. Это нормально. Это субъективная вещь. Например, я на днях спорил с людьми. Нет ничего страшного, если вы хотите сказать мне, что Майкл Джордан лучше как баскетболист, чем . Это нормально. Вы можете обосновать это. Чего вы не можете сделать, так это сказать мне, что у лучшая карьера по сравнению с Леброном Джеймсом. Вот тут лучше даже не начинать.

То же самое с Топ-75. Вы не сможете привести доводы в пользу того, что Энтони Дэвис провел более успешную карьеру, чем Дуайт Ховард. Не только на момент выбора, но даже сейчас. Говорить что-то такое – просто смешно», – заявил Ван Ганди.

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