Остин Ривз: «Леброн – величайший игрок всех времен»

Форвард « » подтвердил, что считает одноклубника лучшим баскетболистом в истории.

Ривз ранее сказал об этом, когда рассуждал о возможной установке «озерниками» статуи в честь Джеймса после завершения карьеры.

«Даже с учетом всей моей любви к Кобе Брайанту, мое личное мнение таково, что Леброн – величайший игрок всех времен.

С этим можно спорить, но я думаю о том, насколько Джеймс хорош во всех аспектах игры. Сомневаюсь, что был кто-то другой, кто был бы настолько хорош во всем. Поэтому я и считаю его величайшим игроком», – заявил Ривз.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»