Остин Ривз: «Леброн – величайший игрок всех времен»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз подтвердил, что считает одноклубника Леброна Джеймса лучшим баскетболистом в истории.

Ривз ранее сказал об этом, когда рассуждал о возможной установке «озерниками» статуи в честь Джеймса после завершения карьеры.

«Даже с учетом всей моей любви к Кобе Брайанту, мое личное мнение таково, что Леброн – величайший игрок всех времен.

С этим можно спорить, но я думаю о том, насколько Джеймс хорош во всех аспектах игры. Сомневаюсь, что был кто-то другой, кто был бы настолько хорош во всем. Поэтому я и считаю его величайшим игроком», – заявил Ривз.

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11 комментариев

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Антон Антнов
Я всегда сравниваю Леброна с Зинедином Зиданом. Человек, который понимает игру на уровне создателя. Он включается и делает разницу. 5 Лебронов всегда обыграют 5 кого угодно.
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Дядя Санжар
Всех времен не тянет...
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Vgorodeslyakot
Ответ Антон Антнов
Я всегда сравниваю Леброна с Зинедином Зиданом. Человек, который понимает игру на уровне создателя. Он включается и делает разницу. 5 Лебронов всегда обыграют 5 кого угодно.
И лысина на голове.
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Джонни-массажист
Давайте поговорим об этом спустя 25 лет после окончания карьеры Джеймсом. И посмотрим -вспомнит кто-нибуь про него, как про Майкла или нет..Видео с Джорданомд до сих пор просматривают все до дыр ..Если в условном 2045 году Джеймса только что родившиеся пацаны будут вспоминать и сравнивать, то ещё можно говорить будет о величии, а пока что рано....
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Mr.BadGuy
Ответ scorp19
Права на какое то иное мнение в нынешней ситуации у него нет. Наверняка руководство всем уже сказало, что говорить в интервью на эту тему.
Просто он не хочет в Новый Орлеан к братюне Ингрему
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Валера, настало твое время...
Погнали - лучший, не лучший, входит в топ 3, не, в топ 5, да он даже в топ 10 не входит….
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armageddon123456
Ответ Андрей 13
Хорош во всем, но не лучший во всем. Все эти навязчивые вбросы, от всяких Перкинсов, Ривзов и прочих "чепушил", уже надоедают. Их аргументация настолько ничтожна, что даже не требует опровержение. Это простое сотрясание воздуха. Лучший игрок всем известен, он на своем месте. И никакие тявкающие "ривзы" со своей "аналитикой", не сдвинут его с этой вершины. Это очевидно всем, и вся эта пыль в виде статистики осядет. Подмену провести не удастся.
Тявкающие "ривзы", чепушилы... В основном у этих тявкающих "ривзов" и чепушил спрашивют, они отвечают. Не более того. Ну кроме Перкинса - того просто постоянно несет что не остановишь. А лучший игрок у каждого свой - вон недавно была статья - у многих молодых баскетболистов и просто подростков, интересующихся баскетболом, лучший баскетболист в истории вообще Пол Джордж. Так что вонь вообще не по делу (ну хоть плюсиков наставят)
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