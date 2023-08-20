Леброн Джеймс посетил бейсбольный матч вместе с сыновьями

Суперзвезда « » вместе с сыновьями Бронни и Брайсом посетил матч бейсбольной лиги между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».

Матч закончился победой лос-анджелесской команды со счетом 3:1.

В прошлом месяце Бронни Джеймс пережил остановку сердца. 18-летний защитник университета Южная Калифорния потерял сознание во время тренировки команды и был срочно доставлен в больницу.

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