Леброн Джеймс посетил бейсбольный матч вместе с сыновьями

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Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыновьями Бронни и Брайсом посетил матч бейсбольной лиги MLB между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».

Матч закончился победой лос-анджелесской команды со счетом 3:1.

В прошлом месяце Бронни Джеймс пережил остановку сердца. 18-летний защитник университета Южная Калифорния потерял сознание во время тренировки команды и был срочно доставлен в больницу.

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1 комментарий

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rolliewizza
еще он был в туалете и завтракал - об этом тоже напишите
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