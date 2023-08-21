Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз произвел большое впечатление на сборную США»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста рассказал, что атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз удивил сборную США.
«Игрок, который, по словам нескольких человек, произвел на них большое впечатление и оказался намного лучше, чем они даже ожидали, – это Остин Ривз», – сказал Уиндхорст.
Ривз этим летом продлил контракт с «Лейкерс» на 4 года и 56 миллионов долларов.
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