Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз произвел большое впечатление на сборную США»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста рассказал, что атакующий защитник « » удивил сборную США.

«Игрок, который, по словам нескольких человек, произвел на них большое впечатление и оказался намного лучше, чем они даже ожидали, – это Остин Ривз», – сказал Уиндхорст.

Ривз этим летом продлил контракт с «Лейкерс» на 4 года и 56 миллионов долларов.

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