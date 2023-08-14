Кайл Кузма: «Остин Ривз очень хорош»

Форвард « » остался под впечатлением от игры свингмена « » и сборной США Остина Ривза в товарищеском матче с Испанией (98:88).

«Остин Ривз очень хорош на баскетбольной площадке», – написал Кузма.

Во встрече с испанцами Ривз набрал 11 очков.

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