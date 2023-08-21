Остин Ривз о вызове в сборную США: «Не мог сказать нет»

Теги Лейкерс сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как важно для него играть за сборную США.

«Мне всегда хотелось это сделать. Когда меня пригласили в команду, не мог сказать нет. Это возможность представлять свою страну, победить и оставить свой след в истории американского баскетбола. Это многое значит.

Грант Хилл сперва позвонил моим агентам, потом они уже связались со мной. Это был шок. Не то чтобы я считал себя игроком, который недостаточно хорош для вызова в сборную, просто это случилось внезапно. Мы не ожидали, что это произойдет. Я не мог упустить такую возможность», – заявил Ривз.

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