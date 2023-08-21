Остин Ривз о вызове в сборную США: «Не мог сказать нет»

Форвард « » рассказал, как важно для него играть за сборную США.

«Мне всегда хотелось это сделать. Когда меня пригласили в команду, не мог сказать нет. Это возможность представлять свою страну, победить и оставить свой след в истории американского баскетбола. Это многое значит.

Грант Хилл сперва позвонил моим агентам, потом они уже связались со мной. Это был шок. Не то чтобы я считал себя игроком, который недостаточно хорош для вызова в сборную, просто это случилось внезапно. Мы не ожидали, что это произойдет. Я не мог упустить такую возможность», – заявил Ривз.

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