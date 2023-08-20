Остин Ривз: «Хочу сыграть против Денниса Шредера на ЧМ-2023»

Теги Лейкерс Торонто сборная Германии сборная США НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» и сборной США Остин Ривз в небольшом интервью рассказал, против кого хотел бы сыграть на предстоящем чемпионате мира.

«О, я определенно хочу сыграть против Денниса [Шредера]. Он мой хороший друг. Понятно, что он перешел в «Торонто», из-за чего мне грустно, но радостно за него самого. Точно хочу сыграть против него», – ответил Ривз.

Сегодня сборная США проведет товарищескую встречу против Германии. Согласно официальной сетке ЧМ-2023, США может встретиться с Германией лишь на стадии полуфинала или финала турнира.

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