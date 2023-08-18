Брэндон Ингрэм об Остине Ривзе: «Его всегда будут любить»

Форвард «Нового Орлеана» высоко отозвался о своем партнере сборной США Остине Ривзе.

«Его всегда будут любить. Он делает все правильно – каждый баскетболист, а это единственные по-настоящему важные люди, которые знают его – очень, очень любят Остина», – сказал Ингрэм в интервью LA Times.

Ривз этим летом заключил многолетнее продление контракта с « » на сумму 56 млн долларов.

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