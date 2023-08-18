Брэндон Ингрэм об Остине Ривзе: «Его всегда будут любить»

Теги Лейкерс Новый Орлеан сборная США НБА Брэндон Ингрэм Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм высоко отозвался о своем партнере сборной США Остине Ривзе.

«Его всегда будут любить. Он делает все правильно – каждый баскетболист, а это единственные по-настоящему важные люди, которые знают его – очень, очень любят Остина», – сказал Ингрэм в интервью LA Times.

Ривз этим летом заключил многолетнее продление контракта с «Лейкерс» на сумму 56 млн долларов.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий