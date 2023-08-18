НБА может начать расследование ситуации Хардена. Если будет доказано, что игроку была обещана «максималка», могут быть приняты меры в отношении «Сиксерс»
Инсайдер Марк Стейн поделился информацией, что Лига может начать расследование в отношении ситуации разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфии».
«Лигу призывают провести повторное расследование в отношении «Филадельфии», чтобы попытаться выяснить, в чем Мори якобы солгал Хардену.
Если Харден подразумевает, что «Сиксерс» дали какое-то контрактное обещание прошлым летом – что команда категорически отрицает – то к ним, безусловно, будут применены дисциплинарные меры со стороны лиги.
Если же Харден утверждает, что Мори пообещал обменять его в конце июня после того, как Харден взял опцию игрока на следующий сезон на 35,6 млн, и затем отказался от этого обещания, то это не является нарушением правил лиги, даже если это правда», – пишет инсайдер.
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