НБА может начать расследование ситуации Хардена. Если будет доказано, что игроку была обещана «максималка», могут быть приняты меры в отношении «Сиксерс»

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией, что Лига может начать расследование в отношении ситуации разыгрывающего и «Филадельфии».

«Лигу призывают провести повторное расследование в отношении «Филадельфии», чтобы попытаться выяснить, в чем якобы солгал Хардену.

Если Харден подразумевает, что «Сиксерс» дали какое-то контрактное обещание прошлым летом – что команда категорически отрицает – то к ним, безусловно, будут применены дисциплинарные меры со стороны лиги.

Если же Харден утверждает, что Мори пообещал обменять его в конце июня после того, как Харден взял опцию игрока на следующий сезон на 35,6 млн, и затем отказался от этого обещания, то это не является нарушением правил лиги, даже если это правда», – пишет инсайдер.

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