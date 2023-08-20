Джеймс Харден по-прежнему не собирается являться в тренировочный лагерь «Филадельфии» (The Athletic)

Разыгрывающий «Филадельфии» по-прежнему не намерен являться в тренировочный лагерь, как стало известно The Athletic.

«12 августа источники в команде подтвердили, что Мори и «Сиксерс» решили прекратить переговоры об обмене Хардена и что они ожидают его прибытия в тренировочный лагерь в конце сентября.

Однако источник, близкий к Хардену и не имеющий права публично высказываться по этому вопросу, сообщил The Athletic, что планы Хардена не изменились, и что в настоящее время он не планирует принимать участие в тренировочном лагере», – пишет издание.

Согласно информации ESPN, MVP-2018 готов начать сезон в составе «Филадельфии».

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