Джеймс Харден по-прежнему не собирается являться в тренировочный лагерь «Филадельфии» (The Athletic)

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден по-прежнему не намерен являться в тренировочный лагерь, как стало известно The Athletic.

«12 августа источники в команде подтвердили, что Мори и «Сиксерс» решили прекратить переговоры об обмене Хардена и что они ожидают его прибытия в тренировочный лагерь в конце сентября.

Однако источник, близкий к Хардену и не имеющий права публично высказываться по этому вопросу, сообщил The Athletic, что планы Хардена не изменились, и что в настоящее время он не планирует принимать участие в тренировочном лагере», – пишет издание.

Согласно информации ESPN, MVP-2018 готов начать сезон в составе «Филадельфии».

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Они теперь каждый день будут это говорить? Может просто сообщите, когда ситуация изменится?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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