Патрик Беверли о ситуации Хардена: «Понимаю обе стороны. Если бы я не получил обещанную сумку с деньгами, я бы чувствовал себя определенным образом. Но Мори знает, как делать бизнес, это его работа»

Разыгрывающий «Филадельфии» высказался о ситуации вокруг MVP-2018 Джеймса Хардена и президента .

«Тяжело, потому что я знаю обоих. Один был партнером по команде на протяжении половины моей карьеры. Другой привез меня из-за рубежа. Понимаю обе стороны. Не буду плохо говорить о Джеймсе, я здесь не ради всего этого. Я приехал в «Филадельфию» в надежде, что он будет играть.

Если бы я договорился о чем-то и должен был получить сумку с деньгами, черт возьми, я бы ждал свою сумку с деньгами. И если бы я не получил свою сумку, вы, черт возьми, правы, я бы чувствовал себя кое-каким образом.

Что касается Дэрила, то, как вы знаете, его работа заключается в том, чтобы получить лучший продукт по самой низкой цене. Все знают Дэрила, именно так Дэрил и работает, он мастер своего дела, он знает, как делать бизнес», – сказал Беверли в эфире очередного выпуска своего подкаста.

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