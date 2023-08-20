НБА начала расследование ситуации Хардена и «Филадельфии». Защитник намерен начать сезон в составе команды

начала расследование ситуации вокруг разыгрывающего «Сиксерс» после его публичных заявлений.

Как стало известно ESPN, лига пытается выяснить, собирался ли Харден «саботировать» начало следующего сезона, нарушая Коллективное соглашение, или же разговор идет о контрактных переговорах прошлого межсезонья, которые могли представлять собой обход установленных правил потолка зарплат.

«По словам источников, Харден в частном порядке дал понять, что его публичные комментарии, в которых он назвал «лжецом» в понедельник утром, были лишь ответом на то, что Мори прекратил переговоры по обмену.

Изначально подразумевалось, что Харден начнет сезон в составе «Филадельфии», – пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Двумя днями ранее MVP-2018 признался, что отношения с организацией, скорее всего, уже не восстановить.

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