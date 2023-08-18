Андре Игудала: «Если бы Карри дали звание MVP финала вместо меня, это не стало бы проблемой»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стефен Карри Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала прокомментировал мнение о том, что самым ценным игроком финала НБА 2015 года должен был стать не он, а Стефен Карри.

Карри впервые стал MVP решающей серии в 2022 году.

«Стеф заслужил эту награду и мог получить ее до того, как в итоге получил. Если бы Карри дали звание MVP финала вместо меня, это не стало бы проблемой. Я знаю, какое влияние оказывал на игру.

Мне не нужно было, чтобы кто-то напоминал мне о том, что я сделал», – заявил Игудала.

В 2015-м Карри стал MVP регулярки. В финальной серии он набирал по 26 очков за игру. Ключевой заслугой Игудалы было противодействие, которое он оказал лидеру «Кливленда» Леброну Джеймсу.

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3 комментария

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artcity
Но настоящим МВПи тогда был Леброн и именно ему надо было давать этот приз.
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Вадим Сидоров
"Мне не нужно было, чтобы кто-то напоминал мне о том, что я сделал"
Ну твои бицухи никто не забудет))
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Райли Карри
помните ЛеБрона в 15? Игги заслужил 100%!! карри в списке претендентов только третий после ЛеБрона и андре. но проигравшим не дают МВП, если ты не Джерри Уэст.
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