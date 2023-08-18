Андре Игудала: «Если бы Карри дали звание MVP финала вместо меня, это не стало бы проблемой»

Четырехкратный чемпион в составе « » прокомментировал мнение о том, что самым ценным игроком финала НБА 2015 года должен был стать не он, а .

Карри впервые стал MVP решающей серии в 2022 году.

«Стеф заслужил эту награду и мог получить ее до того, как в итоге получил. Если бы Карри дали звание MVP финала вместо меня, это не стало бы проблемой. Я знаю, какое влияние оказывал на игру.

Мне не нужно было, чтобы кто-то напоминал мне о том, что я сделал», – заявил Игудала.

В 2015-м Карри стал MVP регулярки. В финальной серии он набирал по 26 очков за игру. Ключевой заслугой Игудалы было противодействие, которое он оказал лидеру «Кливленда» .

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