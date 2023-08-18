Делл Карри обыграл Стефа в конкурсе трехочковых, сын бросал с логотипа

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Делл Карри Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри уступил отцу, Деллу Карри, в конкурсе трехочковых бросков во время мероприятия Under Armour в университете штата Мэрилэнд.

Делл реализовал 2 из 5 попыток, Стеф дал отцу фору и бросал с логотипа – попал 1 из 5.

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