«Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Турецкие « » и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ, информирует пресс-служба турнира.

Турецкие клубы поборются с шестью лучшими командами прошедшего сезона – , «Локомотивом-Кубань», , « », «Нижним Новгородом» и .

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве на ВТБ Арене.

«Фенербахче» завершил чемпионат Турции-2022/23 на второй строчке с результатом 24-6, «Бешикташ» – в одном очке от зоны вылета (10-20; 13 место из 16).

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