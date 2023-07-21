«Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Бешикташ БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ, информирует пресс-служба турнира.

Турецкие клубы поборются с шестью лучшими командами прошедшего сезона – УНИКСом, «Локомотивом-Кубань», ЦСКА, «Зенитом», «Нижним Новгородом» и МБА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве на ВТБ Арене.

«Фенербахче» завершил чемпионат Турции-2022/23 на второй строчке с результатом 24-6, «Бешикташ» – в одном очке от зоны вылета (10-20; 13 место из 16).

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11 комментариев

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Плеймейкер87
Недавно задался вопросом почему у Единой лиги ВТБ нет Суперкубка, как вот тебе пожалуйста:)
+4
0
+4
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Barcelona still waiting for the corner
На бумаге турнир выглядит вполне привлекательным
+6
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Александр Сачков
Вместо МБА или Нижнего не помешал бы кто-нибудь из Сербии.
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Алексей Ильин
Прям хорошо
0
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Russ Ivan
Вместо НН и МБА можно было позвать Партизан и ЦЗ, мощная заруба бы вышла...
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Максим Савинов
В Турции 16 баскетбольных команд, а в России по пальцем перечесть.
0
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Давай Так
Ответ Adeen
А какая разница?©
Камень бьёт ножницы, которые бьют бумагу, которая бьёт камень. Это базовые знания.
0
0
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Давай Так
Ответ Плеймейкер87
Недавно задался вопросом почему у Единой лиги ВТБ нет Суперкубка, как вот тебе пожалуйста:)
Вот это да! Как в воду глядел.
+1
-1
0
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