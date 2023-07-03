Юре Дракслар стал новым тренером «Зенита» по физподготовке. Он персонально работает с Лукой Дончичем
Штаб «Зенита» пополнил словенский тренер по физподготовке Юре Дракслар.
Последние сезоны специалист работал в казанском УНИКСе, вместе с которым завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ. Всего же за его плечами 19 лет работы со спортсменами в плавании, академической гребле и баскетболе.
Юре был тренером по физподготовке в клубах из Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцоговице, а с 2018 года работает в России – сначала в подмосковных «Химках», а затем и в УНИКСе.
С 2019 года Юре Дракслар вне сезонной работы персонально занимается со звездой сборной Словении и НБА Лукой Дончичем.
В «Зените» словенский специалист заменит Ярослава Яловчука, который покидает команду.
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