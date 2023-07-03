Юре Дракслар стал новым тренером «Зенита» по физподготовке. Он персонально работает с Лукой Дончичем

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Лука Дончич Баскетбол

Штаб «Зенита» пополнил словенский тренер по физподготовке Юре Дракслар.

Последние сезоны специалист работал в казанском УНИКСе, вместе с которым завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ. Всего же за его плечами 19 лет работы со спортсменами в плавании, академической гребле и баскетболе.

Юре был тренером по физподготовке в клубах из Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцоговице, а с 2018 года работает в России – сначала в подмосковных «Химках», а затем и в УНИКСе.

С 2019 года Юре Дракслар вне сезонной работы персонально занимается со звездой сборной Словении и НБА Лукой Дончичем.

В «Зените» словенский специалист заменит Ярослава Яловчука, который покидает команду.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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5 комментариев

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Большой Сэми
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Сергей Орлов
Судя по тому, какой Дончич телёнок, тренер явно не высокого класса.
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MaxBridge
Так себе рекомендация если честно
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Petir Beilisch
Зенит уже даже тренера по офп найти не может сам за границей, уже уводят у конкурентов. Менеджмент Зенита очень слабый, только по заслонам.
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rembrandao
Глядя на Дончича, кажется, что как тренер по физподготовке он не очень.
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