Билеты на Суперкубок Единой лиги ВТБ-2023 поступили в продажу

Сегодня в продажу поступили билеты на лиги ВТБ 2023 года.

Турнир на кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября. Турнир будет организован Лигой ВТБ совместно с департаментом спорта города Москвы.

Участниками Суперкубка стали шесть лучших команд прошлого сезона Лиги ВТБ — , , « », « », «Нижний Новгород» и МБА — а также два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ».

21 и 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи, 23 сентября – полуфиналы и матчи за 5-8 места. Решающие встречи состоятся 24 сентября.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?