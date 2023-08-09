Билеты на Суперкубок Единой лиги ВТБ-2023 поступили в продажу
Сегодня в продажу поступили билеты на Суперкубок Единой лиги ВТБ 2023 года.
Турнир на кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября. Турнир будет организован Лигой ВТБ совместно с департаментом спорта города Москвы.
Участниками Суперкубка стали шесть лучших команд прошлого сезона Лиги ВТБ — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» и МБА — а также два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ».
21 и 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи, 23 сентября – полуфиналы и матчи за 5-8 места. Решающие встречи состоятся 24 сентября.
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