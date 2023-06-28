Александр Церковный: «Одним из главных факторов при выборе кандидатуры Хантера стала его игра в защите»

Генеральный директор « » рассказал, за счет чего удалось осуществить переход американского центрового из УНИКСа в петербургскую команду.

«Очень важно, что у Винса уже есть опыт выступления в лиге ВТБ, где он провел прошлый сезон. Поэтому, когда задумались о его кандидатуре, имели представление, какой это игрок. Тем более, что наблюдали за ним в течение года. То, как он раскрылся именно в Единой лиге, в итоге и стало решающим фактором для того, чтобы пригласить его в «Зенит». Нашу команду он тоже хорошо знает - в сезоне у нас было много игр с УНИКСом. Думаю, этот факт помог самому игроку в принятии решения, когда он выбирал между «Зенитом» и другими командами, от которых у него были приглашения. А в том, что они были, я уверен.

Мы знаем, что игра в защите - одно из самых сильных качеств Хантера. И это, конечно, стало одним из главных факторов при выборе его кандидатуры», сказал Церковный.

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