Альберто Диас избежал травмы и попал в состав сборной Испании

Теги Уникаха сборная Испании Альберто Диас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хайме Фернандес Баскетбол

Разыгрывающий «Уникахи» Альберто Диас прошел дополнительное медицинское обследование и получил разрешение врачей на участие в предстоящем чемпионате мира.

Ранее готовность Диаса была под вопросом из-за травмы, полученной во время товарищеского матча против Канады. Если бы разыгрывающий не успел восстановиться, на турнир поехал бы Хайме Фернандес.

Испания выступит в группе G вместе с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией. Все четыре команды проведут матчи первого тура в Джакарте, Индонезия.

Окончательный состав сборной Испании:

Альберто Диас, Хуан Нуньес, Серхио Юль, Дарио Брисуэла, Руди Фернандес, Алекс Абринес, Виктор Клавер, Хоэль Парра, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Уилли Эрнангомес, Усман Гаруба.

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