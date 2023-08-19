Усман Гаруба: «Проблемы с голеностопом позади»

Бигмен сборной Испании Усман Гаруба, заявил, что восстановился от травмы голеностопа, которую получил в товарищеской встрече со Словенией 11 августа.

«Проблемы с голеностопом позади, я в порядке. Спасибо врачам и тренерам по физической подготовке. Мы закачали сустав, я рад вернуться в строй», – заявил Гаруба.

В четверг игрок НБА принял участие в товарищеском матче с Канадой (80:85).

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