Альберто Диас может пропустить чемпионат мира-2023 из-за проблем с коленом

Разыгрывающий сборной Испании Альберто Диаса диагностирована гиперэкстензия коленного сустава.

Испанцы пока не знают, сколько времени займет восстановление, что ставит участие игрока в турнире под вопрос.

Диас отыграл всего 4 минуты в недавнем товарищеском матче с Канадой, он получил травму в результате столкновения с одноклубником по «Уникахе» .

В расширенном составе Испании помимо Диаса есть только один чистый разыгрывающий – Хуан Нуньес.

Рикки Рубио покинул сборную в процессе подготовки к ЧМ-2023 из-за ментальных проблем.

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