Альберто Диас может пропустить чемпионат мира-2023 из-за проблем с коленом

Теги травмы Уникаха сборная Испании Альберто Диас Мелвин Эджим Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Испании Альберто Диаса диагностирована гиперэкстензия коленного сустава.

Испанцы пока не знают, сколько времени займет восстановление, что ставит участие игрока в турнире под вопрос.

Диас отыграл всего 4 минуты в недавнем товарищеском матче с Канадой, он получил травму в результате столкновения с одноклубником по «Уникахе» Мелвином Эджимом.

В расширенном составе Испании помимо Диаса есть только один чистый разыгрывающий – Хуан Нуньес.

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