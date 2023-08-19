Товарищеские матчи. Япония – Словения, Греция сыграет с Германией и другие встречи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Япония встречается со Словенией, Греция сыграет с Германией.
Япония – Словения
19 августа. 9:00
Литва – Пуэрто-Рико
19 августа. 9:00
Греция – Германия
19 августа. 19:00
Испания – Доминиканская республика
19 августа. 23:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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