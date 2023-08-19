Товарищеские матчи. Япония – Словения, Греция сыграет с Германией и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Япония встречается со Словенией, Греция сыграет с Германией.

Товарищеские матчи

Япония – Словения

19 августа. 9:00

Литва – Пуэрто-Рико

19 августа. 9:00

Греция – Германия

19 августа. 19:00

Испания – Доминиканская республика

19 августа. 23:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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