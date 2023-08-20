Испания объявила состав на ЧМ-2023. Участие Альберто Диаса под вопросом
Сборная Испании объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.
Ростер команды покинули Альберто Абальде, Себас Сайс и Хайме Прадилья. Готовность Альберто Диаса остается под вопросом. Если разыгрывающий не сможет восстановиться, на турнир поедет Хайме Фернандес.
Испания выступит в группе G вместе с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией. Все четыре команды проведут свои матчи первого тура в Джакарте, Индонезия.
Окончательный состав сборной Испании:
Альберто Диас (если здоров; если нет – Хайме Фернандес), Хуан Нуньес, Серхио Юль, Дарио Брисуэла, Руди Фернандес, Алекс Абринес, Виктор Клавер, Хоэль Парра, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Уилли Эрнангомес, Усман Гаруба.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку
Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций
4 комментария