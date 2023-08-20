Испания объявила состав на ЧМ-2023. Участие Альберто Диаса под вопросом

Сборная Испании объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.

Ростер команды покинули Альберто Абальде, Себас Сайс и Хайме Прадилья. Готовность Альберто Диаса остается под вопросом. Если разыгрывающий не сможет восстановиться, на турнир поедет Хайме Фернандес.

Испания выступит в группе G вместе с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией. Все четыре команды проведут свои матчи первого тура в Джакарте, Индонезия.

Окончательный состав сборной Испании:

Альберто Диас (если здоров; если нет – Хайме Фернандес), , , Дарио Брисуэла, , , , Хоэль Парра, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Уилли Эрнангомес, Усман Гаруба.

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