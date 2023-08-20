Испания объявила состав на ЧМ-2023. Участие Альберто Диаса под вопросом

Теги Руди Фернандес сборная Испании Серхио Юль Виктор Клавер Алекс Абринес Гильермо Эрнангомес Альберто Диас Хуан Эрнангомес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Усман Гаруба Хоэль Парра Дарио Брисуэла Хайме Фернандес Санти Альдама Хуан Нуньес Баскетбол

Сборная Испании объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.

Ростер команды покинули Альберто Абальде, Себас Сайс и Хайме Прадилья. Готовность Альберто Диаса остается под вопросом. Если разыгрывающий не сможет восстановиться, на турнир поедет Хайме Фернандес.

Испания выступит в группе G вместе с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией. Все четыре команды проведут свои матчи первого тура в Джакарте, Индонезия.

Окончательный состав сборной Испании:

Альберто Диас (если здоров; если нет – Хайме Фернандес), Хуан Нуньес, Серхио Юль, Дарио Брисуэла, Руди Фернандес, Алекс Абринес, Виктор Клавер, Хоэль Парра, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Уилли Эрнангомес, Усман Гаруба.

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4 комментария

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Александр Базилий
Средненький как по мне состав, или кажется? Кто владеет информацией?
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Сергей Галынский
Ответ Александр Базилий
Средненький как по мне состав, или кажется? Кто владеет информацией?
По сравнению с временами братьев Газолей, Гарбахосы и Наварро,то да,очень средний
+1
0
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Александр Базилий
Ответ Сергей Галынский
По сравнению с временами братьев Газолей, Гарбахосы и Наварро,то да,очень средний
Гарбахоса такой добрый чувак! Фоткался с ним, когда был школьником и занимался в СДЮСШОР
+1
0
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xamer 9
Ответ Александр Базилий
Средненький как по мне состав, или кажется? Кто владеет информацией?
В сравнении тем, кого привезли американцы, все кажутся средненькими)
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