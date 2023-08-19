Энтони Эдвардс о сборной США перед ЧМ-2023: «Мы неплохо справляемся»

Защитник «Миннесоты» и сборной США Энтони стал самым результативным игроком товарищеского матча с командой Греции (108:86).

Эдвардс набрал 21 очко за 18 минут, реализовав 8 из 16 с игры. В его активе также 4 подбора и 1 передача.

«Мне кажется, мы неплохо справляемся. Весь тренерский штаб трудится над тем, чтобы мы знали, что надо делать на площадке, что играть. Важно, что в команде все друг другу нравятся, так что нет проблем с тем, чтобы мяч двигался, чтобы кто-то отдал тебе передачу, выведя на бросок. Думаю, все будет хорошо», – заявил Эдвардс.

У США результат 4-0 в товарищеских встречах перед ЧМ-2023.

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