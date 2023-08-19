Энтони Эдвардс: «Даже не знал, что снова будем играть с Грецией через 10 дней»

Теги сборная Греции сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездный защитник сборной США Энтони Эдвардс после товарищеского матча с Грецией (108:86) удивился, узнав, что команды снова встретятся на групповом этапе предстоящего чемпионата мира.

«Хм, я даже не знал, что мы снова будем играть с ними через 10 дней. Но это круто. Следующая игра должна быть лучше», – сказал Эдвардс.

США встретятся с Грецией во второй игровой день чемпионата мира, 28 августа.

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