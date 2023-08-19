Энтони Эдвардс набрал 21 очко в победном для США матче с Грецией

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Защитник «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком товарищеского матча с командой Греции (108:86).

Эдвардс набрал 21 очко за 18 минут, реализовав 8 из 16 с игры. В его активе также 4 подбора и 1 передача.

У США результат 4-0 в товарищеских встречах перед ЧМ-2023.

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1 комментарий

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Владимир Катасонов
За 18 минут вполне себе достойный результат
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