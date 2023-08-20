Фото возможных джерси «Лейкерс» и «Пэйсерс» появились в сети
Предположительные снимки формы «Лейкерс» и «Пэйсерс» City Edition на сезон-2023/24 появились в сети.
Сразу несколько источников опубликовали новую майку «озерников», затем появился рендер новой джерси «Индианы».
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