Фото возможных джерси «Лейкерс» и «Пэйсерс» появились в сети

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Предположительные снимки формы «Лейкерс» и «Пэйсерс» City Edition на сезон-2023/24 появились в сети.

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1 комментарий

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Мишкина Лысина
Психологическую травму, которую я получил при просмотре данных маек, как-то финансово компенсируют, если они в реальности появятся?
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